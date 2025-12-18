Фото: Нацполіція

У Житомирській області чоловік став жертвою аферистів. Все почало зі дзвінка від незнайомця

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Місцевий житель звернувся до правоохоронців. 65-річний чоловік розповів, що йому зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки банку. Він повідомив, що про несанкціоноване підвищення кредитного ліміту на рахунку заявника. Зі слів співрозмовника, для збереження заощаджень необхідно було переказати кошти на сторонній рахунок.

Пенсіонер довірився псевдобанкіру та втратив 25 тисяч гривень.

"Нині правоохоронці встановлюють причетних до правопорушення. Правова кваліфікація події – ст. 190 (Шахрайство) КК України", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України викрило мережу кол-центрів у Чернігові та Києві, через які обдурили українців більш ніж на 100 мільйонів гривень.