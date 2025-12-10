16:35  10 грудня
Хотів отримати соцдопомогу: на Житомирщині чоловік став жертвою шахраїв - в чому суть схеми

Фото: Нацполіція
Житель Житомирщини став жертвою аферистів. В результаті він втратив десятки тисяч гриивень

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

55-річний житель Коростеня отримав повідомлення від колеги. У повідомлені йшлось про можливість отримати благодійну допомогу в розмірі 7 800 гривень. Потрібно було перейти за посиланням для нібито оформлення заявки.

Чоловік перейшов на сторонній сайт. Там він ввів реквізити свого банківського рахунку. Згодом він втратив майже 60 тисяч гривень.

"Правоохоронці застерігають: шахраї часто розсилають повідомлення про нібито грошові виплати від державних чи міжнародних установ. Насправді це – фейкові пропозиції, створені для виманювання персональних даних і реквізитів банківських карток. Пам’ятайте, державні виплати не оформлюються через сторонні посилання, надіслані в месенджерах", - закликає поліція.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

