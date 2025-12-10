10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
08:21  10 грудня
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 11:35

На Житомирщині засудили чоловіка за диверсії: вчиняв підпали на замовлення росіян

10 грудня 2025, 11:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині отримав вирок чоловік, який підпалював релейну шафу на замовлення росіян. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Його викрили у вересні минулого року разом зі спільниками. Зловмисники на замовлення росіян підпалювали релейну шафу на залізниці. Свої дії вони фіксували на відео.

Суд визнав 35-річного жителя Бердичева винним. Йому призначили 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Двоє інших спільників наразі перебувають під вартою та чекають свого вироку.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за диверсії на залізниці – він тричі підпалював релейні шафи Укрзалізниці за завданням невідомої особи з Telegram, яка обіцяла йому легкий заробіток.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
палії поліція Житомирська область
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Рівному водій у наркотичному сп’янінні збив 11-річного хлопчика: суд виніс вирок
10 грудня 2025, 12:57
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет під виглядом відомих брендів
10 грудня 2025, 12:51
В Україні можуть заборонити російськомовні версії сайтів
10 грудня 2025, 12:50
У Європі зростає попит на українські яйця: чому так відбувається
10 грудня 2025, 12:45
СБУ арештувала в Одесі судно РФ, яке незаконно вивозило зерно з Криму
10 грудня 2025, 12:39
Ліміт росту й розвитку Зеленського вичерпано в нуль
10 грудня 2025, 12:39
На Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки
10 грудня 2025, 12:30
На Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови
10 грудня 2025, 12:29
Грип та ГРВІ в регіонах: де в Україні вже перевищено епідпоріг
10 грудня 2025, 12:23
Удар в грудну клітину: на Київщині п'яний чоловік із ножем накинувся на перехожого та жорстоко побив
10 грудня 2025, 12:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »