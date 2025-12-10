Фото: Нацполіція

На Житомирщині отримав вирок чоловік, який підпалював релейну шафу на замовлення росіян. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Його викрили у вересні минулого року разом зі спільниками. Зловмисники на замовлення росіян підпалювали релейну шафу на залізниці. Свої дії вони фіксували на відео.

Суд визнав 35-річного жителя Бердичева винним. Йому призначили 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Двоє інших спільників наразі перебувають під вартою та чекають свого вироку.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за диверсії на залізниці – він тричі підпалював релейні шафи Укрзалізниці за завданням невідомої особи з Telegram, яка обіцяла йому легкий заробіток.