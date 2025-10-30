Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Его подозревают в изготовлении и сбыте психотропного вещества "метамфетамин" на территории Днепра

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина в 2019 году получил подозрение за участие в преступной организации из 11 человек, незаконное производство, перевозку и хранение наркотиков с целью сбыта, а также за приобретение и хранение оборудования для их изготовления. Долгое время он скрывался от стражей порядка и был объявлен в международный розыск через Интерпол.

В июне этого года подозреваемый был задержан в Германии. После рассмотрения запроса украинских прокуроров немецкие компетентные органы согласовали его экстрадицию. 20 октября мужчину доставили в Украину к месту предварительного содержания под стражей.

Суд по ходатайству прокуроров применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей, а обвинительный акт направлен для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, правоохранители Львовщины блокировали масштабный канал контрабанды наркотиков из Польши. В ходе операции изъято 27 кг психотропных веществ, ориентировочная стоимость которых составляет 42 млн грн.