У Данії затримали кримінального авторитета з Житомирщини: його екстрадували в Україну

Фото: Національна поліція

Поліцейські Житомирщини спільно з колегами з Інтерполу затримали 36-річного жителя області, який кілька років переховувався за кордоном та перебував у міжнародному розшуку

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Про його місцеперебування поінформували правоохоронні органи Данії, після чого чоловіка екстрадували до України.

У поліції зазначають, що фігурант був добре відомий у кримінальних колах та неодноразово засуджений за різні злочини. За даними слідства, він є співорганізатором злочинної групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом. Підпільний заклад правоохоронці ліквідували ще у серпні 2022 року.

Крім того, встановлено, що затриманий мав стійкі кримінальні зв’язки та здійснював вплив на місцеве кримінальне середовище. Він контролював діяльність груп, причетних до злочинів у регіоні, а також розподіл коштів на "підтримку" засуджених у виправних установах. За даними слідства, чоловік також усував конкурентів у нелегальному гральному бізнесі.

Після прибуття в Україну слідчі повідомили йому про підозру.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 гривень.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно підозрюваного у причетності до наркобізнесу, родом із Дніпра, було екстрадовано з Німеччини. Його доправили в Україну для подальшого судового розгляду.