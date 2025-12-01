Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Допомога рятувальників знадобилася водію та пасажирці мікроавтобуса, яких затисло у понівеченому салоні. За допомогою механічного та ручного інструменту рятувальники деблокували постраждалих, після чого передали їх медикам.

Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Хмельниччині перед судом постане водій автівки, що спричинив ДТП із 18-ма травмованими. Водієві загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.