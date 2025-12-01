На Житомирщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: рятувальники деблокували постраждалих
ДТП сталася 30 листопада близько 17:40 поблизу села Великі Низгірці Бердичівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Допомога рятувальників знадобилася водію та пасажирці мікроавтобуса, яких затисло у понівеченому салоні. За допомогою механічного та ручного інструменту рятувальники деблокували постраждалих, після чого передали їх медикам.
Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Хмельниччині перед судом постане водій автівки, що спричинив ДТП із 18-ма травмованими. Водієві загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Росіяни зранку масовано обстріляли Чорнобаївку: є руйнування та поранені
01 грудня 2025, 11:13Внаслідок ворожих обстрілів є знестумлення у кількох областях – Міненерго
01 грудня 2025, 10:59На Львівщині пенсіонер напав на ТЦК та побив військового: як його покарали
01 грудня 2025, 10:55Росіяни атакували балістикою Дніпро
01 грудня 2025, 10:50До останнього не вірив: Єрмак влаштував Зеленському емоційну сцену перед відставкою – УП
01 грудня 2025, 10:48Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці: в чому причина
01 грудня 2025, 10:39Переговори у США: які сигнали та чого чекати далі
01 грудня 2025, 10:20Російські окупанти атакували маршрутку у Херсоні
01 грудня 2025, 10:09Клініка і квартири Цукермана під арештом у межах розслідування "Мідас"
01 грудня 2025, 09:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі блоги »