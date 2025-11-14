10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 10:30

На Житомирщині знову судили медика, який зрізав обручку з руки загиблого військового

14 листопада 2025, 10:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині розглядали справу працівника моргу, який викрав обручку загиблого військового. Стало відомо, що вирішив суд

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegoNews.

За матеріалами суду, чоловік працював на посаді медичного брата у приміщенні Малинської філії ДУ "Житомирське обласне бюро судово-медичної експертизи". Зазначається, що він викрадав прикраси з тіл померлих. Зокрема, сережки та каблучки. Суд першої інстанції засудив його до п'ятьох років позбавлення волі.

Обвинувачений не погоджувався з вироком. Він подав апеляцію. Проте колегія суддів зауважила, що призначене судом першої інстанції покарання є справедливим і співмірним тяжкості скоєного правопорушення.

Таким чином, медику не вдалось уникнути реального покарання.

Нагадаємо, раніше розповідали про випадок на Житомирщині. Судили медика, який крав прикраси з померлих. Зокрема, він, коли вдягав померлу жінку для поховання, зняв із безіменного пальця її руки золоту каблучку. Згодом один із родичів згодом знайшов сережку своєї покійної дружини в одному з ломбардів міста і викупив.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військовий медики суд Житомирська область
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56
У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди
14 листопада 2025, 11:46
Від тисяч до мільярдів: як відсутність контролю шкодить державі
14 листопада 2025, 11:34
Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті
14 листопада 2025, 11:30
На Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет
14 листопада 2025, 11:19
Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені
14 листопада 2025, 11:16
На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05
На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51
На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46
На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ
14 листопада 2025, 10:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »