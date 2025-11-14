Ілюстративне фото

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegoNews.

За матеріалами суду, чоловік працював на посаді медичного брата у приміщенні Малинської філії ДУ "Житомирське обласне бюро судово-медичної експертизи". Зазначається, що він викрадав прикраси з тіл померлих. Зокрема, сережки та каблучки. Суд першої інстанції засудив його до п'ятьох років позбавлення волі.

Обвинувачений не погоджувався з вироком. Він подав апеляцію. Проте колегія суддів зауважила, що призначене судом першої інстанції покарання є справедливим і співмірним тяжкості скоєного правопорушення.

Таким чином, медику не вдалось уникнути реального покарання.

