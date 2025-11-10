ДТП у центрі Житомира: загинув іноземець і 17-річна пасажирка

Фото: поліція

ДТП сталася у середмісті Житомира 9 листопада, близько 21:20 на вулиці Великій Бердичівській

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Mercedes-Benz, 41-річний іноземець, який мешкав на Вінниччині, рухався в напрямку вулиці Театральної. За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався в будинок.

Внаслідок ДТП водій та його пасажирка, 17-річна жителька Житомира, загинули на місці. Ще дві 17-річні дівчини – жительки Любарської громади – отримали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 10 листопада на Дніпропетровщині легковик Volkswagen влетів у дерево. Загинув пасажир авто, ще одна пасажирка – у лікарні.