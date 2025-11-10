ДТП у центрі Житомира: загинув іноземець і 17-річна пасажирка, ще двоє дівчат – у лікарні
ДТП сталася у середмісті Житомира 9 листопада, близько 21:20 на вулиці Великій Бердичівській
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій автомобіля Mercedes-Benz, 41-річний іноземець, який мешкав на Вінниччині, рухався в напрямку вулиці Театральної. За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався в будинок.
Внаслідок ДТП водій та його пасажирка, 17-річна жителька Житомира, загинули на місці. Ще дві 17-річні дівчини – жительки Любарської громади – отримали травми, їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 10 листопада на Дніпропетровщині легковик Volkswagen влетів у дерево. Загинув пасажир авто, ще одна пасажирка – у лікарні.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками
10 листопада 2025, 14:38У Львові після укусу кота померла жінка: підозрюють сказ
10 листопада 2025, 14:04На Тернопільщині вантажівка врізалась у магазин
10 листопада 2025, 13:51ДПСУ не розкриває, чи покинув країну співвласник "Кварталу 95" Міндіч
10 листопада 2025, 13:33На Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки: як його покарали
10 листопада 2025, 13:25Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ
10 листопада 2025, 12:49Був придатним, але ігнорував ТЦК: у Запоріжжі судили чоловіка, який отримав повістку, але не захотів мобілізуватися
10 листопада 2025, 12:45У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 12:27НАБУ оприлюднило аудіо, де чиновники та бізнесмени "ділили" гроші на енергетичну безпеку
10 листопада 2025, 12:07Відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі
10 листопада 2025, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »