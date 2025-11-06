На Житомирщині зіткнулися легковик і автобус: постраждав 21-річний водій
Правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу Коростеня ввечері 5 листопада
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Близько 19:30 на трасі Київ – Ковель – Яготин зіткнулися легковий автомобіль і маршрутний автобус.
За попередньою інформацією поліції, 21-річний мешканець Закарпатської області, який керував автомобілем Citroen, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з маршрутним автобусом Zaz I-VAN, за кермом якого перебував 57-річний житель Коростеня.
Унаслідок аварії травмувався водій легковика – його доставили до міської лікарні та госпіталізували до хірургічного відділення. Водій і пасажири маршрутного транспорту не постраждали.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Слідчі встановлюють усі причини та деталі аварії.
