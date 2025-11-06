Смертельное ДТП в Кировоградской области: грузовик въехал в BMW и сбил пассажирку

Фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 6 ноября, около пяти утра на трассе М-05 Киев-Одесса возле села Данилова Балка в Головановском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 30-летний водитель авто BMW X5 после столкновения с колесоотбойником остановился частично на проезжей части. В этот момент в попутном направлении двигался грузовик Mercedes-Benz под управлением 60-летнего водителя. Он врезался в BMW и сбил 26-летнюю пассажирку легковушки, которая стояла рядом на дороге. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 6 ноября на Прикарпатье автомобиль Mercedes-Benz 180E вылетел в кювет и перевернулся. 56-летняя водитель погибла на месте.