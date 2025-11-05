15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 17:04

В Киеве автобус на скорости врезался в столб и снес его: пострадали не менее 5 человек

05 ноября 2025, 17:04
фото: Национальная полиция Украины
В столице продолжается расследование обстоятельств ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали пассажиры

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве на перекрестке проспектов Академика Палладина и Булаховского маршрутный автобус врезался в электроопору. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

Сообщается, что на место аварии прибыли несколько карет скорой помощи и полицейские. По меньшей мере, пять пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим первую помощь и решают вопрос о госпитализации.

Маршрутный автобус врезался в электроопору

По информации столичной полиции, авария произошла около 15:30 вблизи автозаправочной станции на проспекте Палладина. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели, обеспечивающие безопасность и фиксирующие обстоятельства ДТП.

Напомним, в Киевской области водитель столкнулся с электросамокатом 14-летнего парня. Тогда подростка с многочисленными травмами доставили в больницу, а правоохранители устанавливали все обстоятельства инцидента.

