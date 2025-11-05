В Киеве автобус на скорости врезался в столб и снес его: пострадали не менее 5 человек
В столице продолжается расследование обстоятельств ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали пассажиры
Об этом сообщает полиция Киева.
В Киеве на перекрестке проспектов Академика Палладина и Булаховского маршрутный автобус врезался в электроопору. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.
Сообщается, что на место аварии прибыли несколько карет скорой помощи и полицейские. По меньшей мере, пять пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим первую помощь и решают вопрос о госпитализации.
По информации столичной полиции, авария произошла около 15:30 вблизи автозаправочной станции на проспекте Палладина. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели, обеспечивающие безопасность и фиксирующие обстоятельства ДТП.
