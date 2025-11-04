12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
Ілюстративне фото
На Житомирщині судили чоловіка за замах на вбивство поліцейських та незаконне зберігання боєприпасів і холодної зброї. Це сталось, коли правоохоронці прибули на виклик про розбите вікно

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Поліція прибула на виклик про розбите вікно за адресою, що по сусідству з обвинуваченим. Спочатку чоловік погрожував правоохоронцям ножем, а потім він дістав гранату, яка була приведена в бойове положення. Дії чоловіка були припинені спецпризначенцями.

Згодом у нього забрали дві гранати військового призначення, та бойовий ніж, який він носив без дозволу.

На суді чоловік визнав провину. Його засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у селі Княжичі Броварського району затримали жінку, підозрювану у нападі на працівника поліції. Під час конфлікту вона вдарила поліцейського палицею по голові, спричинивши тілесні ушкодження.

напад поліція Житомирська область
