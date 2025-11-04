Принес из леса: на Житомирщине мужчина хранил дома оружие и патроны

Фото: Национальная полиция

В Коростенской общине правоохранители изъяли оружие и более полусотни патронов, которые 63-летний местный житель хранил дома

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства мужчины были обнаружены карабин и патроны разного калибра.

Хозяин объяснил, что нашел все это в лесном массиве еще в начале года и решил оставить себе. Оружие он прятал в шкафу среди личных вещей.

По факту незаконного хранения оружия следователи возбудили уголовное производство. Изъятое было направлено на экспертизу, полиция устанавливает происхождение оружия.

Правоохранители отмечают: граждане, незаконно хранящие или случайно нашедшие оружие или боеприпасы, могут добровольно сдать их в полицию без привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, в Ровенской области 29-летний мужчина приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за незаконное хранение боевых припасов. Правоохранители обнаружили в его доме 78 патронов калибра 5,45 мм и картуз с пороховым зарядом к артиллерийскому снаряду калибра 155 мм.