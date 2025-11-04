Приніс із лісу: на Житомирщині чоловік зберігав удома зброю та набої

Фото: Національна поліція

У Коростенській громаді правоохоронці вилучили зброю та понад пів сотні набоїв, які 63-річний місцевий житель зберігав удома

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено карабін і патрони різного калібру.

Господар пояснив, що знайшов усе це у лісовому масиві ще на початку року та вирішив залишити собі. Зброю він ховав у шафі серед особистих речей.

За фактом незаконного зберігання зброї слідчі розпочали кримінальне провадження. Вилучене направили на експертизу, поліція встановлює походження зброї.

Правоохоронці наголошують: громадяни, які незаконно зберігають або випадково знайшли зброю чи боєприпаси, можуть добровільно здати їх до поліції без притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили до п'яти років і шести місяців позбавлення волі за незаконне зберігання бойових припасів. Правоохоронці виявили у його помешканні 78 патронів калібру 5,45 мм та картуз із пороховим зарядом до артилерійського снаряду калібру 155 мм.