Фото: Відомо

В Кривом Роге раздались взрывы в районе Новинки. Как сообщается, неизвестный мужчина бросил гранату посреди улицы

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Предварительно, взрывная волна повредила находящиеся неподалеку окна и МАФы. На дороге можно увидеть обломки стекла и мусора. По словам местных жителей, громкий взрыв слышали в нескольких кварталах. Некоторые люди выбегали на улицу, не понимая, что произошло.

Правоохранители, спасатели и взрывотехники уезжали на место инцидента. К счастью, жертв нет. Открыто уголовное производство.

Напомним, ранее на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Киеве при осмотре одной из посылок произошел взрыв. В результате пострадали пять человек — двое таможенников и трое сотрудников АО "Укрпочта". Впоследствии стало известно, что благодаря таможенной системе удалось установить личность отправителя.