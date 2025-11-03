Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловіку 44 роки, йому повідомлено про підозру, триває досудове розслідування.

За даними поліції, у вересні цього року підозрюваний придбав психотропну речовину альфа-PVP і передав її одному з ув'язнених у своєму службовому кабінеті. Далі слідчі з'ясували, що на його ім'я надійшла посилка з забороненими речовинами. Під час обшуку в поштовому відділенні було вилучено 13 згортків із метадоном.

Вилучено психотропи, метадон і канабіс

Крім того, за місцем проживання чоловіка поліція вилучила мобільні телефони, гроші та подрібнену речовину зеленого кольору, попередньо ідентифіковану як канабіс. Ці речові докази підтверджують його причетність до незаконного обігу наркотиків.

За погодженням із Житомирською обласною прокуратурою підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотиків, вчинене повторно.

Поліція та СБУ розслідують справу

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 211 960 гривень. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі затримали жінку на вулицях Пересипського району з 20 пакунками небезпечного препарату. Вона планувала розповсюдити серед мешканців міста.