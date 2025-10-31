12:51  31 октября
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 14:45

Бил и обижал сожительницу: 42-летнему жителю Житомирщины грозит до 2 лет заключения

31 октября 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Полицейские Звягельского района завершили расследование дела о домашнем насилии, в котором фигурирует 42-летний местный житель

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина неоднократно приходил в дом бывшей сожительницы, оскорблял ее, угрожал, применял физическую силу и ругался нецензурным языком, а также повредил дверь квартиры.

Несмотря на несколько административных взысканий, штрафов и даже арест, нарушитель продолжал преследовать женщину. Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию неоднократно составляли протоколы и выносили срочные запретительные предписания, чтобы ограничить контакт мужчины с пострадавшей.

В связи с повторными нарушениями следователи Звягельского районного отдела полиции открыли уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (Домашнее насилие) и объявили подозрение. Досудебное расследование завершено 30 октября 2025г.

По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание от общественных работ до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Киевской области открыли уголовное производство против мужчины, который годами издевался над падчерицей. Его обвиняют в унижении, психологическом давлении и доведении несовершеннолетней до критического состояния.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область домашнее насилие подозрение уголовное производство насилие
Подделывали известные бренды и продавали как оригинал: 5 фигурантам грозит тюрьма
31 октября 2025, 13:27
Эксдепутат из Одессы работал на Россию с 2014-го – его взяли под стражу
31 октября 2025, 12:59
В Одессе задержали 19-летнего юношу, поджегшего авто Tesla по заказу "куратора"
31 октября 2025, 11:22
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
31 октября 2025, 15:04
В центре Полтавы выставили обломок сбитого "Шахеда"
31 октября 2025, 14:54
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 14:38
Все больше украинцев верят, что Украина будет преуспевающей и станет членом ЕС
31 октября 2025, 14:19
В Киеве разоблачили 21-летнюю девушку, которая торговала наркотиками
31 октября 2025, 14:15
Незаконная вырубка дубов в шести областях: ГБР разоблачило масштабную схему экспорта древесины
31 октября 2025, 14:14
Украина уничтожила "Орешник" на территории РФ: Малюк раскрыл детали
31 октября 2025, 13:59
Кабмин вернул Министерству культуры старое название
31 октября 2025, 13:52
Секретная встреча в Мадриде: 35 стран проведут закрытый саммит по поддержке Украины
31 октября 2025, 13:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »