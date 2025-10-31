Фото: иллюстративное

Полицейские Звягельского района завершили расследование дела о домашнем насилии, в котором фигурирует 42-летний местный житель

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина неоднократно приходил в дом бывшей сожительницы, оскорблял ее, угрожал, применял физическую силу и ругался нецензурным языком, а также повредил дверь квартиры.

Несмотря на несколько административных взысканий, штрафов и даже арест, нарушитель продолжал преследовать женщину. Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию неоднократно составляли протоколы и выносили срочные запретительные предписания, чтобы ограничить контакт мужчины с пострадавшей.

В связи с повторными нарушениями следователи Звягельского районного отдела полиции открыли уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (Домашнее насилие) и объявили подозрение. Досудебное расследование завершено 30 октября 2025г.

По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание от общественных работ до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Киевской области открыли уголовное производство против мужчины, который годами издевался над падчерицей. Его обвиняют в унижении, психологическом давлении и доведении несовершеннолетней до критического состояния.