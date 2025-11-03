14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада 2025, 13:30

Смертельна ДТП на Житомирщині: іномарка влетіла в дерево, загинула 19-річна дівчина

03 листопада 2025, 13:30
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 2 листопада поблизу села Майстрової Волі Звягельського району. Правоохоронці з'ясовують всі обставини

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 27-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Машина виїхала за межі проїзної частини та зіткнулась з деревом. На жаль, внаслідок ДТП загинула 19-річна пасажирка. Водія з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації.

"Нині слідчі поліції з’ясовують усі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував ДТП перебуваючи в нетверезому стані. Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир.

ДТП аварія Житомирська область
