Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 27-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Машина виїхала за межі проїзної частини та зіткнулась з деревом. На жаль, внаслідок ДТП загинула 19-річна пасажирка. Водія з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації.

"Нині слідчі поліції з’ясовують усі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував ДТП перебуваючи в нетверезому стані. Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир.