03 ноября 2025, 08:16

Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи

03 ноября 2025, 08:16
Фото: ГБР
Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области. Решение было принято по представлению прокурора

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Женщина подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели пешехода и травмированию еще одного человека.

По данным СМИ, речь идет о судье Пидгаецкого районного суда Тернопольской области Ольге Лелык.

В представлении прокуратуры отмечено, что она отказалась давать объяснения после аварии, а также пыталась воспрепятствовать расследованию. В частности сразу после ДТП судья разговаривала по мобильному телефону, который впоследствии отказалась передать следователям.

Очевидцы аварии рассказали, что женщина просила их не вызвать полицию.

Во время заседания Высшего совета правосудия Ольга Лелык заявила, что не собиралась покидать место ДТП.

"После того как я вышла из автомобиля, ко мне подошел мужчина, который остановился перед моим авто. Он спросил, у меня ли все хорошо. Я спросила, вызвали ли скорую и полицию, и сообщила ему, какую должность занимаю, потому что понимала, какой орган должен расследовать это ДТП. С другими участниками я не общалась",– отметила Лелык.

Судья также возразила, что скрывала телефон, объяснив, что он оставался на зарядке в помещении ГБР.

"После ДТП я позвонила мужу и коллеге, чтобы сообщить, что попала в аварию. В ГБР никто не пытался изъять мой телефон", – сказала она.

Лелык добавила, что не отказывалась от объяснений – просто была растеряна и просила перенести допрос на следующий день. Также она заверила, что ехала со скоростью не более 50 км/ч.

Напомним, 31 октября в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района судья районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем Lexus, сбила двух пешеходов на пешеходном переходе. Один из потерпевших погиб на месте, другой получил легкие травмы.

По факту ДТП работники ДБР открыли уголовное производство.

