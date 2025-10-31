На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви

фото: поліція Житомирської області

31 жовтня у лісових масивах на півночі Житомирської області внаслідок наїзду транспортних засобів на вибухові пристрої загинули пʼятеро людей, ще троє отримали травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Житомирської області.

Попередньо відомо, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути.

У першому випадку люди рухались на автомобілі УАЗ уздовж державного кордону для запланованої вирубки лісу. Проте вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Зрештою автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух. Внаслідок інциденту загинули п’ятеро чоловіків. Ще двоє чоловіків зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Цього ж дня до поліції надійшло повідомлення про ще один вибух у лісовому масиві. Попередньо відомо, що 55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, під час перевезення лісопродукції на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Внаслідок вибуху молодший із чоловіків зазнав тілесних ушкоджень.

