На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви

фото: поліція Житомирської області
31 жовтня у лісових масивах на півночі Житомирської області внаслідок наїзду транспортних засобів на вибухові пристрої загинули пʼятеро людей, ще троє отримали травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Житомирської області.

Попередньо відомо, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути.

У першому випадку люди рухались на автомобілі УАЗ уздовж державного кордону для запланованої вирубки лісу. Проте вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Зрештою автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух. Внаслідок інциденту загинули п’ятеро чоловіків. Ще двоє чоловіків зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Цього ж дня до поліції надійшло повідомлення про ще один вибух у лісовому масиві. Попередньо відомо, що 55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, під час перевезення лісопродукції на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Внаслідок вибуху молодший із чоловіків зазнав тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, нещодавно чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці. Внаслідок вибуху загинуло декілька осіб.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
