Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 11:12

На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту

07 жовтня 2025, 11:12
Фото: поліція
Суд обрав запобіжний захід жителю села Котівка Житомирського району, який убив дружину та дитину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, вдень 4 жовтня вдома між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем вбив 42-річну дружину та завдав смертельних ударів колючим предметом своїй 9-річній доньці.

Після цього зловмисник вийшов із подвір’я та вбив своїх котів та собаку, а також намагався вбити сусідку. 62-річну жінку прооперували, зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

Поліцейські затримали чоловіка. 5 жовтня йому оголосили підозру.

Суд 6 жовтня обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Встановлено, що подружжя виховувало п’ятьох дітей, троє з них проживали окремо. З батьками залишилися дві молодші доньки. У день трагедії 11-річна дівчинка була в друзів по сусідству.

Зазначається, що у серпні 2025 року суд позбавив подружжя батьківських прав, однак станом на 4 жовтня діти залишалися в родині. Правоохоронці перевіряють дії органів опіки, які не виконали рішення суду (ч. 2 ст. 367 ККУ – службова недбалість).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині перед судом постане подружжя, яке до смерті забило 4-річного сина через те, що він без дозволу взяв хліб та печиво. На тілі хлопчика було понад 20 травм.

