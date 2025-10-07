Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, вдень 4 жовтня вдома між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем вбив 42-річну дружину та завдав смертельних ударів колючим предметом своїй 9-річній доньці.

Після цього зловмисник вийшов із подвір’я та вбив своїх котів та собаку, а також намагався вбити сусідку. 62-річну жінку прооперували, зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

Поліцейські затримали чоловіка. 5 жовтня йому оголосили підозру.

Суд 6 жовтня обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Встановлено, що подружжя виховувало п’ятьох дітей, троє з них проживали окремо. З батьками залишилися дві молодші доньки. У день трагедії 11-річна дівчинка була в друзів по сусідству.

Зазначається, що у серпні 2025 року суд позбавив подружжя батьківських прав, однак станом на 4 жовтня діти залишалися в родині. Правоохоронці перевіряють дії органів опіки, які не виконали рішення суду (ч. 2 ст. 367 ККУ – службова недбалість).

