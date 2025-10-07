На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід жителю села Котівка Житомирського району, який убив дружину та дитину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, вдень 4 жовтня вдома між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем вбив 42-річну дружину та завдав смертельних ударів колючим предметом своїй 9-річній доньці.
Після цього зловмисник вийшов із подвір’я та вбив своїх котів та собаку, а також намагався вбити сусідку. 62-річну жінку прооперували, зараз вона перебуває під наглядом лікарів.
Поліцейські затримали чоловіка. 5 жовтня йому оголосили підозру.
Суд 6 жовтня обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Встановлено, що подружжя виховувало п’ятьох дітей, троє з них проживали окремо. З батьками залишилися дві молодші доньки. У день трагедії 11-річна дівчинка була в друзів по сусідству.
Зазначається, що у серпні 2025 року суд позбавив подружжя батьківських прав, однак станом на 4 жовтня діти залишалися в родині. Правоохоронці перевіряють дії органів опіки, які не виконали рішення суду (ч. 2 ст. 367 ККУ – службова недбалість).
Нагадаємо, на Дніпропетровщині перед судом постане подружжя, яке до смерті забило 4-річного сина через те, що він без дозволу взяв хліб та печиво. На тілі хлопчика було понад 20 травм.