На Житомирщині під час пожежі в будинку загинули дві людини
Вночі 30 вересня спалахнула пожежа в приватному будинку в селі Червоний Лан Коростенського району
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили на підлозі у кімнаті тіла двох загиблих – 38-річного чоловіка та 56-річної жінки.
Вогнеборцям вдалося загасили полум’я за дві години. На місці працювали семеро рятувальників, залучались дві одиниці техніки.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, 26 вересня у Києві під час пожежі в девʼятиповерхівці загинула людина.
