Фото: ДСНС

Вночі 30 вересня спалахнула пожежа в приватному будинку в селі Червоний Лан Коростенського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили на підлозі у кімнаті тіла двох загиблих – 38-річного чоловіка та 56-річної жінки.

Вогнеборцям вдалося загасили полум’я за дві години. На місці працювали семеро рятувальників, залучались дві одиниці техніки.

Причину пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 26 вересня у Києві під час пожежі в девʼятиповерхівці загинула людина.