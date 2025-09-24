01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 12:40

Шахрай заволодів криптовалютою житедя Житомирщини на 14,6 млн грн

24 вересня 2025, 12:40
Ілюстративне фото: pixabay
Поліція викрила 44-річного жителя Миколаївської області, який ошукав житомирянина на понад 14,6 млн грн у криптовалюті

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, чоловіки познайомилися у 2022 році через месенджер. Фігурант представився експертом із криптовалют і завоював довіру співрозмовника.

Влітку 2024 року чоловік запропонував перевести активи на інший гаманець і надіслав код, нібито для спрощення процедури. Потерпілий ввів його у свій акаунт, після чого всі кошти опинилися на рахунках шахрая. Збитки склали 14,6 млн грн.

Згодом зловмисник перевів гроші через кілька транзакцій, щоб легалізувати й обготівкувати їх.

Фігуранту оголосили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн. Фігурантів затримали.

24 вересня 2025
24 вересня 2025, 09:50
