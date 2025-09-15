Фото: поліція

ДТП сталася вдень 13 вересня між селами Тепеницею та Артинськом Олевської громади

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, 23-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, машина з’їхала в кювет і перекинулася.

На місці загинув 16-річний пасажир. Сам водій отримав травми, його госпіталізували.

Як виявилось, водій був пʼяний. В його крові виявили 3,2 проміле алкоголю.

Слідчі 14 вересня повідомили водієві про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 10 вересня на Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет після зіткнення з вантажівкою. Внаслідок ДТП постраждали три людини, зокрема дитина. Їх госпіталізували.