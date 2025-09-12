Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загорівся дерев’яний житловий будинок. Коли рятувальники прибули на місце, оселя була задимлена. У веранді вони знайшли 72-річного господаря без ознак життя.

Вогонь знищив диван, пошкодив підлогу та речі домашнього вжитку. Вогнеборці не допустили поширення вогню на весь будинок. Пожежу ліквідували.

Причини загоряння встановлюють фахівці.

