Фото: полиция

Происшествие случилось 2 сентября в селе Нововолодимировка Еланецкой территориальной громады. Из-за имущественного спора один из братьев поджег сельскохозяйственную технику другого, застрелил племянника и совершил самоубийство

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Трагедия произошла из-за раздела семейного имущества между братьями. Мужчина приехал к ангару родственника и поджег его сельскохозяйственную технику. В этот момент его заметил племянник и попытался остановить дядю, но тот достал оружие и выстрелил в него, после чего застрелил и себя.

В результате полученных ранений 27-летний мужчина и 60-летний фигурант погибли на месте.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства по статьям УК Украины: умышленное убийство, умышленное повреждение имущества путем поджога и самоубийство, как это предусматривает процедура.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве двух братьев в возрасте 21 и 22 лет будут судить за жестокое убийство 29-летнего мужчины. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Парням грозит пожизненное лишение свободы.