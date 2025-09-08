Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Троє мешканців Олевської громади вийшли на полювання біля села Рудня-Хочинська. Один із мисливців зробив кілька пострілів, сплутавши товариша з дикою твариною. 39-річний чоловік отримав смертельні поранення і помер до приїзду медиків.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила зареєстровані рушниці та інші речові докази.

52-річного стрільця затримали. Йому може загрожувати до 5 років ув’язнення за вбивство з необережності.

Поліція нагадує, що на території Житомирщини під час воєнного стану полювання заборонене.

