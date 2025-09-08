13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
08 вересня 2025, 17:18

Сплутав з дичиною: на Житомирщині чоловіка застрелили під час незаконного полювання

08 вересня 2025, 17:18
Фото: поліція
Трагедія сталася пізно ввечері 7 вересня в Коростенському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Троє мешканців Олевської громади вийшли на полювання біля села Рудня-Хочинська. Один із мисливців зробив кілька пострілів, сплутавши товариша з дикою твариною. 39-річний чоловік отримав смертельні поранення і помер до приїзду медиків.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила зареєстровані рушниці та інші речові докази.

52-річного стрільця затримали. Йому може загрожувати до 5 років ув’язнення за вбивство з необережності.

Поліція нагадує, що на території Житомирщини під час воєнного стану полювання заборонене.

Нагадаємо, 2 вересня родинна сварка на Миколаївщині закінчиласятрагедією. Чоловік спалив сільськогосподарську техніку, застрелив племінника, а потім себе.

