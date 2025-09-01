14:28  01 вересня
01 вересня 2025, 11:54

На Житомирщині мотоцикліст наїхав на пішохідку – чоловік загинув на місці, жінку ушпиталили

01 вересня 2025, 11:54
Фото: Суспільне Житомир
У Коростені на Житомирщині сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста та пішохода

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресофіцерку Головного управління Нацполіції в Житомирській області Альона Науменко, передає RegioNews.

Інцидент трапився ввечері 30 серпня на вулиці С. Кемського. За попередніми даними, 18-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Honda, наїхав на жінку, яка переходила дорогу.

Місце події

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла загинув на місці, а 30-річну пішохідку госпіталізували з травмами.

Поліцейські проводять перевірку та встановлюють точні причини аварії. За фактом інциденту розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Розслідування триває, правоохоронці опитують свідків та фіксують всі матеріали, необхідні для судового провадження. Всі обставини ДТП будуть з’ясовані після завершення експертних перевірок і слідчих дій.

Раніше повідомлялося, на Одещині сталася смертельна ДТП за участі позашляховика "Lexus". В аварії загинула 72-річна жінка, а п’ятирічний хлопчик отримав травми та перебуває в лікарні.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
