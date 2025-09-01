Фото: Суспільне Житомир

У Коростені на Житомирщині сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста та пішохода

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресофіцерку Головного управління Нацполіції в Житомирській області Альона Науменко, передає RegioNews.

Інцидент трапився ввечері 30 серпня на вулиці С. Кемського. За попередніми даними, 18-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Honda, наїхав на жінку, яка переходила дорогу.

Місце події

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла загинув на місці, а 30-річну пішохідку госпіталізували з травмами.

Поліцейські проводять перевірку та встановлюють точні причини аварії. За фактом інциденту розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Розслідування триває, правоохоронці опитують свідків та фіксують всі матеріали, необхідні для судового провадження. Всі обставини ДТП будуть з’ясовані після завершення експертних перевірок і слідчих дій.

