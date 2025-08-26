Фото: иллюстративное

Граждан предупреждают о новой мошеннической схеме, связанной с переводами средств для лечения родственников

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Аферисты звонят людям и сообщают о внезапных тяжелых заболеваниях их близких, пытаясь воспользоваться эмоциональной растерянностью и паникой.

Согласно последним данным, 64-летний житель Житомира попал в подобную аферу. Ему сообщили, что племянник якобы тяжело заболел COVID-19 и нуждается в дорогом лекарстве. Мужчина сразу отправился в банкомат и перевел 8 тысяч гривен на чужую банковскую карточку.

Позже мошенники снова позвонили по телефону и требовали вдвое большую сумму. Тогда мужчина заподозрил обман и связался с племянником. Как выяснилось, родственник был здоров и не нуждался в финансовой помощи.

Полиция начала проверку и устанавливает лиц, причастных к мошенничеству. Правоохранители советуют гражданам проверять информацию о состоянии здоровья родственников и не переводить средства на незнакомые счета.

Напомним, в Украине активизировались мошеннические схемы с участием дропов - лиц, которые за деньги соглашаются пересылать средства на свои банковские карты. Правоохранители предупреждают, что такая деятельность связана с киберпреступностью, мошенничеством и другими криминальными рисками.