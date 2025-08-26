Фото: иллюстративное

В госбюджет Украины перечислено более 2,6 млрд грн, конфискованных в результате деятельности онлайн-казино "Pin-Up"

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Сегодня во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева о применении специальной конфискации в ООО "Укр Гейм Технолоджи", которое вступило в законную силу, Агентство по розыску и менеджменту активов вместе с Министерством финансов перечислили в госбюджет 2,6 млрд грн.

В суде прокуроры доказали виновность директора казино. Шевченковский районный суд Киева признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, суд применил специальную конфискацию средств, принадлежавших возглавляемому им обществу.

Передача средств в бюджет является частью системной работы правоохранительных органов по борьбе с нелегальным игорным бизнесом в Украине и восстановлением государственных ресурсов. Соответствующие решения уже вступили в силу и выполняются в полном объеме.

Ранее сообщалось, в Украине заблокировали семерых блогеров в Instagram за рекламу онлайн-казино. Решение было принято компанией Meta совместно с государственным агентством PlayCity.