26 серпня 2025, 17:35

Шахрайська схема з "ліками для тяжко хворих родичів": жителів Житомирщини закликають бути обережними

26 серпня 2025, 17:35
Фото: ілюстративне
Громадян попереджають про нову шахрайську схему, пов’язану з переказами коштів для "лікування" родичів

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аферисти телефонують людям і повідомляють про раптові тяжкі захворювання їхніх близьких, намагаючись скористатися емоційною розгубленістю та панікою.

За останніми даними, 64-річний житомирянин потрапив на подібну аферу. Йому повідомили, що племінник нібито важко захворів на COVID-19 і потребує дорогих ліків. Чоловік одразу ж вирушив до банкомата та переказав 8 тисяч гривень на чужу банківську картку.

Пізніше шахраї знову зателефонували і вимагали вдвічі більшу суму. Тоді чоловік запідозрив обман і зв’язався з племінником. Як з’ясувалося, родич був здоровий і не потребував фінансової допомоги.

Поліція розпочала перевірку та встановлює осіб, причетних до шахрайства. Правоохоронці радять громадянам перевіряти інформацію про стан здоров’я родичів і не переводити кошти на незнайомі рахунки.

Нагадаємо, в Україні активізувалися шахрайські схеми за участю дропів - осіб, які за гроші погоджуються пересилати кошти на свої банківські картки. Правоохоронці попереджають, що така діяльність пов’язана з кіберзлочинністю, шахрайством та іншими кримінальними ризиками.

