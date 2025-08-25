Фото: Національна поліція України

Слідчі встановили, що пацієнтів із підозрою на інсульт направляли до приватної клініки, хоча у звітах вказували іншу інформацію

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Поліцейські викрили схему незаконного збагачення у медичному закладі на Житомирщині. За даними слідства, 58-річний керівник лікарні приховав вихід з ладу комп’ютерного томографа та продовжував звітувати про обстеження, яких фактично не проводили.

Як встановили правоохоронці, упродовж листопада–грудня 2024 року до лікарні звернулися 27 пацієнтів із підозрою на гострий мозковий інсульт. Усі ці випадки внесли до електронної системи охорони здоров’я з відміткою, що обстеження виконані в цьому ж закладі. Насправді ж пацієнтів відправляли до приватної клініки, де вони власним коштом проходили діагностику.

Вартість одного обстеження перевищувала 15 тисяч гривень. Тим часом бюджетні кошти, які мали покривати ці послуги, залишалися у розпорядженні посадовця. За підрахунками слідства, від такої схеми він отримав понад 422 тисячі гривень.

Керівникові медзакладу вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує реальне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, у Кременчуці на вулиці Університетській загинув 19-річний юнак після падіння з вікна.