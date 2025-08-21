11:50  21 серпня
21 серпня 2025, 13:13

На Житомирщині посадовець міськради вимагав 100 грн за кожен кубометр заготовленої деревини

21 серпня 2025, 13:13
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагав гроші від місцевого підприємця

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На Житомирщині поліція викрила держслужбовця, який вимагав хабарі за виділення деревини. Як встановили правоохоронці, 63-річний посадовець, що обіймав керівну посаду в міській раді, навесні цього року звернувся до місцевого підприємця з вимогою щомісяця сплачувати йому 100 гривень за кожен кубометр заготовленої деревини. У разі відмови чиновник погрожував штучними перевірками екологічної інспекції та іншими проблемами з органами влади.

Поліція викрила чиновника на систематичному хабарництві

За даними слідства, 3 червня підозрюваний отримав перший "платіж" у сумі 35 тисяч гривень. Надалі вимагання тривало, і підприємець також передав йому талони на 100 літрів пального.

Поліція повідомила посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі він відсторонений від посади, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує ув’язнення, а слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини справи та можливих інших учасників схеми.

Раніше повідомлялося, на Черкащині викрили начальника надлісництва, який вимагав гроші від підлеглих лісничих. Посадовець обіймав керівну посаду у філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України".

здирництво Житомирська область хабар деревина паливо кримінал чиновники
