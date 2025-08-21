Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На Житомирщині поліція викрила держслужбовця, який вимагав хабарі за виділення деревини. Як встановили правоохоронці, 63-річний посадовець, що обіймав керівну посаду в міській раді, навесні цього року звернувся до місцевого підприємця з вимогою щомісяця сплачувати йому 100 гривень за кожен кубометр заготовленої деревини. У разі відмови чиновник погрожував штучними перевірками екологічної інспекції та іншими проблемами з органами влади.

Поліція викрила чиновника на систематичному хабарництві

За даними слідства, 3 червня підозрюваний отримав перший "платіж" у сумі 35 тисяч гривень. Надалі вимагання тривало, і підприємець також передав йому талони на 100 літрів пального.

Поліція повідомила посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі він відсторонений від посади, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує ув’язнення, а слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини справи та можливих інших учасників схеми.

