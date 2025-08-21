На Житомирщині посадовець міськради вимагав 100 грн за кожен кубометр заготовленої деревини
Правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагав гроші від місцевого підприємця
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
На Житомирщині поліція викрила держслужбовця, який вимагав хабарі за виділення деревини. Як встановили правоохоронці, 63-річний посадовець, що обіймав керівну посаду в міській раді, навесні цього року звернувся до місцевого підприємця з вимогою щомісяця сплачувати йому 100 гривень за кожен кубометр заготовленої деревини. У разі відмови чиновник погрожував штучними перевірками екологічної інспекції та іншими проблемами з органами влади.
За даними слідства, 3 червня підозрюваний отримав перший "платіж" у сумі 35 тисяч гривень. Надалі вимагання тривало, і підприємець також передав йому талони на 100 літрів пального.
Поліція повідомила посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі він відсторонений від посади, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує ув’язнення, а слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини справи та можливих інших учасників схеми.
