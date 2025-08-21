Фото: Укрзалізниця

Низка поїздів прямує із затримками у понад годину внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі на Житомирщині

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews .

Затримуються такі рейси:

№43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;

№49/50 Трускавець – Київ;

№7/8 Чернівці – Київ;

№149/150 Івано-Франківськ – Київ;

№51/52 Перемишль – Київ (в обидві сторони)

№227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;

№93/94 Харків – Хелм;

№29/30 Ужгород – Київ.

"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", – зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей. Вибухи чули на Хмельниччині, у Запоріжжі, Луцьку, Львові та Рівному.