На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
Низка поїздів прямує із затримками у понад годину внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі на Житомирщині
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
- Затримуються такі рейси:
- №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;
- №49/50 Трускавець – Київ;
- №7/8 Чернівці – Київ;
- №149/150 Івано-Франківськ – Київ;
- №51/52 Перемишль – Київ (в обидві сторони)
- №227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;
- №93/94 Харків – Хелм;
- №29/30 Ужгород – Київ.
"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", – зазначили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей. Вибухи чули на Хмельниччині, у Запоріжжі, Луцьку, Львові та Рівному.
21 серпня 2025
