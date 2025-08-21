10:03  21 серпня
Фото: Укрзалізниця
Низка поїздів прямує із затримками у понад годину внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі на Житомирщині

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

  • Затримуються такі рейси:
  • №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси;
  • №49/50 Трускавець – Київ;
  • №7/8 Чернівці – Київ;
  • №149/150 Івано-Франківськ – Київ;
  • №51/52 Перемишль – Київ (в обидві сторони)
  • №227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ;
  • №93/94 Харків – Хелм;
  • №29/30 Ужгород – Київ.

"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", – зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей. Вибухи чули на Хмельниччині, у Запоріжжі, Луцьку, Львові та Рівному.

21 серпня 2025
