Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В ноябре прошлого года коммунальное предприятие опубликовало объявление о проведении открытых торгов по текущему ремонту кладбища. Позже выбрали победителя: им стала местная предпринимательница. Они заключили соответствующий договор на сумму 1,2 миллиона гривен.

Предприниматель в договорную цену на материальные ресурсы включала материалы по значительно завышенным ценам. Сведения о втрое более дорогих материалах она вносила в соответствующие справки и акты.

Начальник коммунального предприятия знал, что цены указаны завышены, начальник коммунального предприятия подписал все документы. В результате на счет ФЛП переплатили более 386 тысяч гривен.

"По результатам собранных доказательств и проведенных экспертных исследований следственные полиции объявили 59-летнему чиновнику о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в больших размерах, в период военного положения (ч. 4 ст. 191 УК)", - сообщили в полиции.

Чиновнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

