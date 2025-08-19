18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
19 августа 2025, 23:30

В Житомирской области разоблачили хищение бюджета на ремонте кладбища

19 августа 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В городе Звягель правоохранители разоблачили схему хищения средств. Деньги выделялись на ремонт кладбища

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В ноябре прошлого года коммунальное предприятие опубликовало объявление о проведении открытых торгов по текущему ремонту кладбища. Позже выбрали победителя: им стала местная предпринимательница. Они заключили соответствующий договор на сумму 1,2 миллиона гривен.

Предприниматель в договорную цену на материальные ресурсы включала материалы по значительно завышенным ценам. Сведения о втрое более дорогих материалах она вносила в соответствующие справки и акты.

Начальник коммунального предприятия знал, что цены указаны завышены, начальник коммунального предприятия подписал все документы. В результате на счет ФЛП переплатили более 386 тысяч гривен.

"По результатам собранных доказательств и проведенных экспертных исследований следственные полиции объявили 59-летнему чиновнику о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в больших размерах, в период военного положения (ч. 4 ст. 191 УК)", - сообщили в полиции.

Чиновнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, ранее в Прикарпатье разворовывали бюджетные деньги в детском саду. Оказалось, что руководитель начисляла зарплату рабочим, которые фактически находились за границей. Бюджет потерял около миллиона гривен.

19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
