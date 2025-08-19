18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 23:30

На Житомирщині викрили розкрадання бюджету на ремонті кладовища

19 серпня 2025, 23:30
Фото: Нацполіція
У місті Звягель правоохоронці викрили схему розкрадання коштів. Гроші виділялись на ремонт цвинтаря

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У листопаді минулого року між комунальне підприємство опублікувало оголошення про проведення відкритих торгів щодо поточного ремонту кладовища. Згодом обрали переможця: ним стала місцева підприємиця. Вони уклали відповідний договір на суму 1,2 мільйона гривень.

Підприємиця у договірну ціну на матеріальні ресурси включала матеріали за значно завищеними цінами. Відомості про втричі дорожчі матеріали вона вносила до відповідних довідок та актів.

Начальник комунального підприємства знав, що ціни вказані завищені, начальник комунального підприємства підписав усі документи. Внаслідок цього на рахунок ФОП переплатили понад 386 тисяч гривень.

"За результатами зібраних доказів та проведених експертних досліджень слідчі поліції оголосили 59-річному посадовцю про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у період воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ)", - повідомили в поліції.

Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті розкрадали бюджетні гроші в дитячому садку. Виявилось, що керівниця нараховувала зарплату робітникам, які фактично знаходились за кордоном. Бюджет втратив майже мільйон гривень.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
