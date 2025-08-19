Фото: Нацполіція

У листопаді минулого року між комунальне підприємство опублікувало оголошення про проведення відкритих торгів щодо поточного ремонту кладовища. Згодом обрали переможця: ним стала місцева підприємиця. Вони уклали відповідний договір на суму 1,2 мільйона гривень.

Підприємиця у договірну ціну на матеріальні ресурси включала матеріали за значно завищеними цінами. Відомості про втричі дорожчі матеріали вона вносила до відповідних довідок та актів.

Начальник комунального підприємства знав, що ціни вказані завищені, начальник комунального підприємства підписав усі документи. Внаслідок цього на рахунок ФОП переплатили понад 386 тисяч гривень.

"За результатами зібраних доказів та проведених експертних досліджень слідчі поліції оголосили 59-річному посадовцю про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у період воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ)", - повідомили в поліції.

Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

