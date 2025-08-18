Минобороны отсудило пол гектара земли во Львове
Хозяйственный суд Львовской области обязал городской совет Львова вернуть в государственную собственность участок Министерства обороны в Малехове
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
Речь идет о земельном участке площадью 0,49 га в Малехове, который является частью большего участка 3,84 га, который с 1997 года находится в собственности Минобороны. На ней находится государственное имущество.
Минобороны также выиграло суд о возвращении имущества на этом участке в государственную собственность.
Напомним, во Львовской области чиновника судили за незаконную приватизацию земли стоимостью 1,3 млн грн. за совершенное ему грозит до 6 лет лишения свободы.
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушкаВсе новости »
18 августа 2025, 11:32Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
16 августа 2025, 15:29На Львовщине из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе
16 августа 2025, 12:52
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
РФ предложила Украине обмен гражданскими: что известно
18 августа 2025, 22:55На встрече Зеленского и Трампа была карта Украины: зачем
18 августа 2025, 22:05Смертельное ДТП в Киевской области: среди погибших ребенок
18 августа 2025, 21:55Зеленский заявил, что готов ко встрече с Трампом и Путиным
18 августа 2025, 21:34Трамп после встречи с Зеленским снова позвонит Путину
18 августа 2025, 21:21Зеленский рассказал, когда в Украине пройдут выборы
18 августа 2025, 21:12Либо соглашение, либо прекращение помощи: Трамп сделал первые заявления на встрече с Зеленским
18 августа 2025, 20:55В Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского (онлайн)
18 августа 2025, 20:33В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
18 августа 2025, 20:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все блоги »