Минобороны отсудило пол гектара земли во Львове

иллюстративное фото: из открытых источников

Хозяйственный суд Львовской области обязал городской совет Львова вернуть в государственную собственность участок Министерства обороны в Малехове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Речь идет о земельном участке площадью 0,49 га в Малехове, который является частью большего участка 3,84 га, который с 1997 года находится в собственности Минобороны. На ней находится государственное имущество.

Минобороны также выиграло суд о возвращении имущества на этом участке в государственную собственность.

Напомним, во Львовской области чиновника судили за незаконную приватизацию земли стоимостью 1,3 млн грн. за совершенное ему грозит до 6 лет лишения свободы.