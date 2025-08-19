13:36  19 серпня
19 серпня 2025, 14:56

На Житомирщині посадовець "подарував" земельну ділянку на понад 5,3 млн грн

19 серпня 2025, 14:56
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці Житомирщини повідомили про підозру посадовцю сільради за незаконну приватизацію земель, що завдала державі багатомільйонних збитків

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю сільської ради Житомирського району у сприянні незаконній приватизації земельних ділянок. Загальна площа переданих наділів перевищує 3,6 гектара.

За даними поліції, 64-річний чоловік з 2018 року обіймав посаду начальника відділу земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища у місцевій сільській раді. У 2021 році він організував передачу трьох земельних ділянок у приватну власність громадянам без законних підстав та без затвердження відповідних проектів землеустрою.

За оцінками слідчих, незаконні дії посадовця завдали державі та територіальній громаді збитків на суму понад 5,3 млн грн.

Фігурантові повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. У разі доведення провини йому загрожує увʼязнення.

Раніше повідомлялося, прокуратура Кривого Рогу відновила державні права на майже 72 гектари лісових земель. Землі повернули після виявлення порушень під час їхньої реєстрації.

