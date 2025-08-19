Фото: Киевская городская прокуратура

Женщина предстанет перед судом за самовольный захват земельного участка природно-заповедного фонда и незаконное строительство

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении женщины, которая самовольно заняла земельный участок вблизи озера "Заплавне" и пыталась начать строительство. Согласно данным Дарницкой окружной прокуратуры, речь идет о территории природно-заповедного фонда в Дарницком районе столицы.

По версии следствия, обвиняемая использовала поддельные документы для оформления права собственности на якобы существующий дом. В действительности дома на этом участке никогда не было. Под видом этого объекта женщина оформила земельный участок и получила для него кадастровый номер, свидетельствующий о подготовке к незаконному присвоению земли.

Чтобы скрыть противоправные намерения, на участке приступили к строительству "дома". Его наличие должно было легитимизировать получение права собственности на землю. Такие действия квалифицируют как самовольное строительство на земельном участке природно-заповедного фонда и изготовление и использование поддельных документов.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины и ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины.

