15 серпня 2025, 14:05

На Житомирщині під час конфлікту отримав тяжкі тілесні ушкодження 25-річний чоловік

15 серпня 2025, 14:05
Фото: ілюстративне
У Звягельському районі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 13 серпня ввечері у селі Рихальському, де місцеві мешканці повідомили правоохоронців про скупчення людей, які могли вчиняти хуліганські дії. Пізніше медики повідомили поліцію про госпіталізацію 25-річного чоловіка з травмами голови. На місце прибули слідчо-оперативні групи Звягельського райвідділу.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинив 21-річний мешканець Київщини під час конфлікту в селі. Чоловіка затримали у процесуальному порядку, а 14 серпня йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, а правоохоронці з’ясовують усі обставини події. За чинним законодавством за подібний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше повідомлялося, у Павлограді 4-річна дитина отримала тяжкі травми через ДТП, яку спричинив нетверезий водій. За результатами розслідування встановлено, що водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

