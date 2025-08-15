Фото: ілюстративне

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 13 серпня ввечері у селі Рихальському, де місцеві мешканці повідомили правоохоронців про скупчення людей, які могли вчиняти хуліганські дії. Пізніше медики повідомили поліцію про госпіталізацію 25-річного чоловіка з травмами голови. На місце прибули слідчо-оперативні групи Звягельського райвідділу.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинив 21-річний мешканець Київщини під час конфлікту в селі. Чоловіка затримали у процесуальному порядку, а 14 серпня йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, а правоохоронці з’ясовують усі обставини події. За чинним законодавством за подібний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

