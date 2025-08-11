19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 22:15

На Житомирщині засудили чоловіка, який неодноразово ґвалтував неповнолітню сусідку

11 серпня 2025, 22:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Житомирській області до 15 років позбавлення волі засудили 30-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував малолітню сусідку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що 30-річний житель Новоборівської громади, користуючись довірливими стосунками з малолітньою, яка не досягла 14-річного віку, неодноразово вчиняв стосовно неї дії сексуального характеру.

"Черняхівський районний суд Житомирської області визнав чоловіка винним і призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня на Житомирщині судили чоловіка, який п’яним зґвалтував свою падчерицю. Зловмисника засудили до 15 років ув’язнення. Окрім цього, відомості про чоловіка внесуть до так званого "реєстру педофілів".

08 серпня 2025
