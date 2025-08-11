На Житомирщині засудили чоловіка, який неодноразово ґвалтував неповнолітню сусідку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Житомирській області до 15 років позбавлення волі засудили 30-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував малолітню сусідку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що 30-річний житель Новоборівської громади, користуючись довірливими стосунками з малолітньою, яка не досягла 14-річного віку, неодноразово вчиняв стосовно неї дії сексуального характеру.

"Черняхівський районний суд Житомирської області визнав чоловіка винним і призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня на Житомирщині судили чоловіка, який п’яним зґвалтував свою падчерицю. Зловмисника засудили до 15 років ув’язнення. Окрім цього, відомості про чоловіка внесуть до так званого "реєстру педофілів".