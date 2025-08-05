В Житомирской области судили мужчину, который пьяным изнасиловал свою падчерицу
В Житомирской области судили 45-летнего мужчину, который изнасиловал свою малолетнюю падчерицу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Житомирской области.
Как установило следствие, 45-летний мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
"О событии девочка рассказала своим одноклассникам, которые сообщили классному руководителю. После общения со школьным психологом руководство школы вызвало правоохранителей", – говорится в сообщении.
Злоумышленник приговорен к 15 годам заключения. Кроме этого, сведения о мужчине внесут в так называемый "реестр педофилов".
Напомним, в Житомирской области пограничники задержали беглеца, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Злоумышленник был передан работникам Национальной полиции для проведения следственных действий.