В Житомирской области судили мужчину, который пьяным изнасиловал свою падчерицу

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В Житомирской области судили 45-летнего мужчину, который изнасиловал свою малолетнюю падчерицу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Житомирской области.

Как установило следствие, 45-летний мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

"О событии девочка рассказала своим одноклассникам, которые сообщили классному руководителю. После общения со школьным психологом руководство школы вызвало правоохранителей", – говорится в сообщении.

Злоумышленник приговорен к 15 годам заключения. Кроме этого, сведения о мужчине внесут в так называемый "реестр педофилов".

Напомним, в Житомирской области пограничники задержали беглеца, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Злоумышленник был передан работникам Национальной полиции для проведения следственных действий.