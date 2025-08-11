Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Державне Бюро розслідувань, передає RegioNews.

Слідчі Державного бюро розслідувань за підтримки Служби безпеки України повідомили про підозру бухгалтеру, який, за даними слідства, привласнив кошти із зарплатного фонду.

Розслідування встановило, що протягом семи місяців посадовець вносив у фінансові документи неправдиві дані. У паперах зазначалося, що одному з військовослужбовців нібито нараховуються додаткові виплати. Насправді ж гроші перераховувалися на особистий рахунок бухгалтера. У такий спосіб він отримав понад 800 тисяч гривень, що належали державі.

Зараз правоохоронці вживають заходів для повернення привласнених коштів до бюджету. Чоловіку інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про викриття масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів у Міністерстві юстиції. За версією слідства, колишній держсекретар відомства та інші посадовці могли привласнити понад 10 мільйонів гривень.