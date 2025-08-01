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Аферист привласнив 9,7 мільйона гривень. При цьому його клієнти не отримали обіцяний товар

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Житомирі викрили 26-річного чоловіка, який продавав вживані авто. Протягом кількох років він володів підприємством, яке надавало послуги придбання авто з США "під ключ". У компанії також було кілька офісів в різних містах України.

Клієнти отримували офіційний договір, потім вносили передплату за надані послуги та придбання автівки. Проте протягом року 26 потенційних власників авто так і не отримали свій транспорт. Аферист використовував гроші на власні потреби. Зараз, за даними правоохоронців, він знаходиться за кордоном. Загалом він обманув людей на понад 9 мільйонів гривень.

Зараз проводяться заходи щодо встановлення місця перебування чоловіка та вирішується питання про оголошення його в розшук. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили 34-річного військового, який налагодив схему продажу транспортних засобів, які ввозились в нашу країну через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Автівки потрібно було передавати підрозділам ЗСУ, але він продавав їх.