Жительница Тернополя хотела заработать в интернете и потеряла почти 180 тысяч гривен

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что женщина в мессенджере Telegram натолкнулась на якобы выгодное предложение подзаработать – без вложений, без опыта, прямо из дома. Перейдя по ссылке, она оставила заявку, после чего с ней связался менеджер. Он рассказал о "легкой работе": нужно только бронировать отели в интернете и оставлять отзывы.



На первых этапах все казалось правдоподобным. Поверив в реальность заработка, заявительница совершила несколько денежных переводов на общую сумму почти в 180 000 гривен.

Когда же менеджер перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.



По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, в июле произошел схожий случай. Житель Тернополя хотел заработать онлайн, а потерял более 130 тысяч гривен.