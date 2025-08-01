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01 августа 2025, 11:24

Жительница Тернополя хотела заработать в интернете и потеряла почти 180 тысяч гривен

01 августа 2025, 11:24
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иллюстративное фото: из открытых источников
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"Легкий заработок" обернулся потерей значительной суммы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что женщина в мессенджере Telegram натолкнулась на якобы выгодное предложение подзаработать – без вложений, без опыта, прямо из дома. Перейдя по ссылке, она оставила заявку, после чего с ней связался менеджер. Он рассказал о "легкой работе": нужно только бронировать отели в интернете и оставлять отзывы.

На первых этапах все казалось правдоподобным. Поверив в реальность заработка, заявительница совершила несколько денежных переводов на общую сумму почти в 180 000 гривен.

Когда же менеджер перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, в июле произошел схожий случай. Житель Тернополя хотел заработать онлайн, а потерял более 130 тысяч гривен.

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