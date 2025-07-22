Житель Харьковщины наладил схему продажи авто, ввезенных в качестве гуманитарной помощи

фото: ГПСУ

34-летний военнослужащий наладил схему продажи авто, которые ввозились в Украину через благотворительные фонды как гуманитарная помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным правоохранителей, военнослужащий наладил схему продаж транспортных средств, которые ввозились в нашу страну через благотворительные фонды как гуманитарная помощь. Впрочем, вместо передачи авто подразделениям ВСУ, злоумышленник их присваивал и продавал.

Правоохранители задержали мужчину с поличным при продаже трех автомобилей, за которые он получил от покупателя 13 500 долларов США.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в Харьковской области волонтер получил три года условно за то, что помогал мужчинам выехать за границу.