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22 июля 2025, 16:59

Житель Харьковщины наладил схему продажи авто, ввезенных в качестве гуманитарной помощи

22 июля 2025, 16:59
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фото: ГПСУ
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34-летний военнослужащий наладил схему продажи авто, которые ввозились в Украину через благотворительные фонды как гуманитарная помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным правоохранителей, военнослужащий наладил схему продаж транспортных средств, которые ввозились в нашу страну через благотворительные фонды как гуманитарная помощь. Впрочем, вместо передачи авто подразделениям ВСУ, злоумышленник их присваивал и продавал.

Правоохранители задержали мужчину с поличным при продаже трех автомобилей, за которые он получил от покупателя 13 500 долларов США.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в Харьковской области волонтер получил три года условно за то, что помогал мужчинам выехать за границу.

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