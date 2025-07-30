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30 июля 2025, 13:34

Разоблачен "спасательный бизнес": чиновник ГСЧС организовал схему побега уклонистов за 19 тыс дол

30 июля 2025, 13:34
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фото: иллюстративное
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Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В ее организации подозревается начальник караула одной из местных пожарных частей. Как сообщили в Государственном бюро расследований, к преступной деятельности чиновник привлек знакомого - бывшего лесника из Закарпатья. За свои услуги злоумышленники требовали 19 тысяч долларов США.

По данным следствия, спасатель использовал служебное удостоверение, чтобы беспрепятственно передвигаться по стране и перевозить "клиентов" через блокпосты. Чтобы избежать подозрений, мужчина маскировал уклонистов под работников ГСЧС. Одного из таких - жителя Запорожья - он лично доставил на авто в Яремче Ивано-Франковской области, где их уже ждал сообщник.

По прибытии в гостиницу в пограничном районе организаторы передали мужчине инструкции по переходу через границу, правилам конспирации, куда обращаться за пределами Украины, общение с правоохранителями других государств и последующей легализации в странах ЕС. За эти "услуги" мужчина заплатил 19 тысяч долларов, которые злоумышленники распределили между собой. Однако вскоре их задержали сотрудники ГБР при участии Департамента борьбы с внутренней преступностью Нацполиции и СБУ.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через госграницу. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 9 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители проверяют, были ли в схеме другие участники.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили врачей, которые за деньги помогали уклонистам выезжать за границу. К схеме незаконного выезда за границу военнообязанных мужчин были причастны трое врачей коммунального медицинского учреждения.

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