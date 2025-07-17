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17 июля 2025, 09:35

На Житомирщине чиновник горсовета "продал" бронирование от мобилизации за 4 000 долларов

17 июля 2025, 09:35
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фото: Национальная полиция
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В Житомирской области правоохранители разоблачили чиновника Коростенского горсовета, который требовал 4 000 долларов за трудоустройство военнообязанного в образовательное учреждение — во избежание мобилизации

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина, пользуясь авторитетом и связями в образовательной сфере, предложил "заказчику" должность учителя-ассистента. Такая работа позволила получить бронь от мобилизации.

Чиновник также заявил, что часть суммы якобы нужно передать руководству учебного заведения.

В июне злоумышленник назвал стоимость "услуги" - 4 тысячи долларов, с возможностью продления "соглашения2" еще через год за дополнительную оплату.

14 июля после передачи второй части взятки (2000 долларов) служащего задержали. В ходе следственных действий правоохранители изъяли наличные, мобильные телефоны и другие доказательства.

Задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Мужчине светит от 5 до 10 лет лишения свободы, с запретом занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, а также конфискацию имущества.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

Напомним, в Киевской области чиновника Белоцерковского горсовета задержали за получение $15 тыс. взятки за содействие в военно-врачебной комиссии.

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