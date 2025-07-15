В Днепре будут судить адвоката, который за 12 000 долларов обещал помочь избежать мобилизации

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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по адвокату из Днепра, который за денежное вознаграждение способствовал уклонению от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители установили, что житель Днепра обратился к адвокату за консультацией о способах избегания службы в армии. Адвокат сразу начал демонстрировать свои "связи" среди должностных лиц ТЦК и правоохранителей и предложил полный пакет "услуг" за 12 000 долларов США.

Аферист пообещал фиктивную госпитализацию в одно из медицинских учреждений, изготовление необходимых документов для снятия с военного учета и организацию выезда за границу.

Правоохранители задержали адвоката при передаче денег. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Днепропетровщине женщина выдавала себя за юриста и обманула военнослужащих ВСУ почти на 3,5 млн грн.