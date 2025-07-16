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16 июля 2025, 11:22

На Закарпатье разоблачили канал переправки мужчин за границу: организатор пытался подкупить пограничника за 10 000 долларов

16 июля 2025, 11:22
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фото: ГПСУ
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34-летний житель Закарпатья пытался организовать переправку через украинско-венгерскую границу четырех военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Злоумышленник попытался втянуть в противоправную деятельность военнослужащего одного из подразделений охраны границы Мукачевского пограничного отряда, предложив ему взятку в размере 10 000 долларов США.

После передачи взятки он рассчитывал на беспрепятственный проезд к границе вместе со своими клиентами – двумя жителями Харьковщины, одним жителем Черниговщины и одним жителем Закарпатья, которые намеревались незаконно попасть в Венгрию.

Злоумышленника задержали с поличным - во время передачи части взятки.. Ему уже сообщили о подозрении.

Четверым правонарушителям, воспользовавшимся услугами переправителя, чтобы незаконно пересечь границу, грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье задержан злоумышленник, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу.

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